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Fall 2023
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Fall 2023
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COLUMNS
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Preludes to a Kiss
AUDREY WOLLEN
ON HELEN GARNER'S NOVELS OF DOMESTIC BLISS, DISRUPTION, AND DISGUST
Only Disconnect
LEO ROBSON
ON J. M. COETZEE'S CONFLICTED ROMANTICISM
Rand Illusion
JUSTIN TAYLOR
ON LEXI FREIMAN'S SATIRE ABOUT INFLUENCERS, ANTIFA, AND THE LOVE OF LITERATURE
COLUMNS
NIKKI SHANER-BRADFORD interviews
Lauren Elkin
KATIE KADUE on Julia Fox’s new memoir
FICTION
BLAIR MCCLENDON: Teju Cole’s
Tremor
MELISSA ANDERSON: Jeremy Cooper’s
Brian
FIONA MAAZEL: Ed Park’s
Same Bed Different Dreams
AYESHA A. SIDDIQI: Zadie Smith’s
The Fraud
COLTON VALENTINE: Justin Torres’s
Blackouts
JANE HU:
Sigrid Nunez
's
The Vulnerables
NONFICTION
CARL WILSON: Sly Stone’s
Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)
ANN MANOV: Natasha Stagg’s
Artless: Stories 2019–2023
PHOEBE CHEN: Yunte Huang’s
Daughter of the Dragon: Anna May Wong’s Rendezvous with American History
AMBER HUSAIN: Sara Marcus’s
Political Disappointment: A Cultural History from Reconstruction to the AIDS Crisis
MICHAEL W. CLUNE: Sasha Frere-Jones’s
Earlier
HANIF ABDURRAQIB: Will Hermes’s
Lou Reed: The King of New York
GRACE BYRON:
Pippa Garner: $ell Your $elf
LAURA KIPNIS: Janet Malcolm’s
Still Pictures: On Photography and Memory